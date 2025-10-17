Mercialys recule après des chiffres à neuf mois en ligne
Le groupe d'immobilier commercial indique que la fréquentation de ses 'shopping parks' s'est inscrite en hausse de 3,7% à fin septembre à nombre de jours comparables, soit 2,9 points de pourcentage au-dessus du panel national, qui s'est lui établi à +0,8% sur la période.
Cette dynamique favorable a permis d'alimenter une progression robuste du chiffre d'affaires de ses locataires, ressorti en hausse de 2,5% à fin août, soit une surperformance de 2,1 points par rapport à la moyenne nationale.
Les loyers facturés totalisaient, eux, 134,2 millions d'euros sur neuf mois, soit une progression de 2,6% à périmètre constant, une tendance positive qui s'accompagnait d'un taux d'occupation courant de 97% à fin septembre.
L'activité locative est demeurée positivement orientée avec un taux de réversion des loyers associée aux nouveaux baux de 1,9%.
Suite à cette publication, Mercialys a confirmé ses objectifs 2025 revus en hausse en juillet, visant toujours un résultat net récurrent (RNR) par action compris entre 1,24 et 1,27 euro et un dividende minimum d'un euro par action au titre de 2025.
A la Bourse de Paris, l'action de la foncière reculait de 2% vendredi à la mi-journée, dans un marché parisien en repli d'environ 0,6%, mais affiche encore un gain de l'ordre de 7% cette année.
