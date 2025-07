Mercialys: objectif annuel revu à la hausse, mais le titre recule information fournie par Cercle Finance • 25/07/2025 à 12:12









(Zonebourse.com) - Mercialys a annoncé jeudi soir avoir revu à la hausse sa prévision de résultat pour l'exercice en cours en dépit de la période de transition que le groupe d'immobilier commercial traverse actuellement.



La société foncière vise désormais un résultat net récurrent 2025 (RNR) compris entre 1,24 et 1,27 euro par action, contre 1,22 à 1,25 euro prévu jusqu'à présent.



L'objectif d'un dividende par action d'au moins un euro a également été confirmé.



Sur le 1er semestre, ses loyers facturés ont reculé de 3,1% à 88,5 millions d'euros du fait de l'impact des cessions d'actifs réalisées en 2024, pour un Ebitda qui s'est établi à 72,7 millions d'euros, en baisse de 4,4% par rapport au 30 juin 2024.



Pour mémoire, Mercialys a dû trouver de nouveaux locataires pour les surfaces jusqu'ici occupées par les hypermarchés Géant Casino, qui ont été reprises par d'autres distributeurs comme Leclerc ou Grand Frais.



Le résultat net récurrent (RNR) s'est inscrit en hausse de 3,9% par rapport au 30 juin 2024 à 61,6 millions d'euros, et en hausse de 4% à 0,66 euro par action.



Après cette publication, le titre Mercialys perdait 1,2% vendredi matin, donnant une capitalisation boursière de 1,03 milliard d'euros au groupe immobilier, qui affiche encore une hausse de plus de 9% depuis le début de l'année.





Valeurs associées MERCIALYS 11,0000 EUR Euronext Paris -1,43%