Mercialys: implantation de Leclerc sur un site à Brest information fournie par Cercle Finance • 17/06/2025 à 07:07









(CercleFinance.com) - Mercialys indique que l'Autorité de la concurrence vient d'autoriser la reprise par Leclerc du Géant Casino sur le site de Brest - Phare de l'Europe, ce qui permettra à Leclerc d'y ouvrir un hypermarché avant la fin de l'année sur une surface optimisée.



Leclerc implantera aussi deux moyennes surfaces en jouet et en parapharmacie. Les surfaces rendues disponibles par le départ du Géant Casino permettront d'accueillir sur le site, dès 2026, le premier magasin Grand Frais de l'agglomération brestoise.



Les signatures des enseignes Leclerc et Grand Frais constituent une première pour Mercialys sur son parc locatif et complètent la diversification de la société foncière sur le segment de la consommation alimentaire.





