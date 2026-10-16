Mercialys accroît de 2,5% ses loyers facturés sur neuf mois

Mercialys affiche une croissance de 2,5% de ses loyers facturés sur les neuf premiers mois de 2026, à 137,5 MEUR, avec une croissance organique de 2,3%, en ligne avec celle du 1er semestre, soit 230 points de base au-dessus de l'indexation.

La foncière spécialisée dans l'immobilier commercial précise que cette croissance organique s'appuie sur une réversion de 2,1% sur les baux signés (sur 12 mois glissants) et sur les initiatives d'asset management, qui ont pris le relais d'une indexation nulle sur 9 mois.

La fréquentation a augmenté de 5,4% à périmètre constant, soit 420 points de base au-dessus du panel national, tandis que le chiffre d'affaires des commerçants a progressé de 3% depuis le début de l'année, en accélération par rapport au 1er semestre et au-dessus de la tendance nationale ( 0,2%).

"Dans un contexte où la consommation des ménages progresse modestement ( 0,3% estimé), la performance de Mercialys traduit sa capacité à gagner des parts de marché également en valeur, grâce à une offre commerciale centrée sur l'everyday low price, répondant parfaitement aux attentes des ménages", affirme le groupe.

La performance des neuf premiers mois permet à Mercialys de confirmer ses objectifs pour l'exercice 2026, à savoir un RNR par action compris entre 1,30 EUR et 1,32 EUR, représentant une croissance de 3,2% à 4,8% par rapport à 2025, ainsi qu'un dividende par action d'au moins 1,02 EUR.