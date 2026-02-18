Mercialys a délivré une performance opérationnelle positive selon Oddo BHF
information fournie par Zonebourse 18/02/2026 à 12:10
Oddo BHF estime que Mercialys a délivré une performance opérationnelle globalement positive et en ligne avec les attentes avec un FFO / action 2025 à 1,26 EUR ( 3,9 %) contre un consensus à 1,25 EUR et un dividende de 1EUR / action comme attendu.
Son EPRA NTA à fin 2025 progresse de 4,1% à 16,96 EUR/action contre un consensus à 16,55 EUR/action, confirmant l'amélioration de la valeur du patrimoine.
Mercialys vise un RNR par action 2026 à " au moins 1,29 EUR " ( 2,4%) en ligne avec le consensus à 1,29 EUR et contre 1,27EURe.
"Pour la société, cette guidance s'appuie sur la poursuite d'une performance opérationnelle solide de ses centres commerciaux et l'évolution du coût de la dette en lien avec les refinancements à venir. La société confirme par ailleurs sa politique de dividende avec un dividende 2026 attendu à au moins 1.00 EUR / action" souligne Oddo BHF.
Oddo BHF estime également que Mercialys se montre par ailleurs ambitieux sur ses perspectives au-delà de cette guidance : La société entend poursuivre en 2026 sa politique d'acquisitions opportunistes ciblées en visant des sites commerciaux leaders, ou présentant un potentiel clair de leadership et de création de valeur. Elle envisagerait pour cela une sortie de trésorerie de c. 100 MEUR pour des projets présentant un rendement d'au moins 7%.
La société envisage une croissance annuelle moyenne des loyers comprise entre 5% / 7% à horizon 2028 qui permettra d'absorber la hausse des frais financiers et d'ambitionner une croissance moyenne annuelle du RNR entre 2% / 4% avec un dividende annuel autour de 80% du RNR par action.
Selon Oddo BHF, cette publication est solide et elle reflète un bon niveau de confiance dans l'avenir avec 1/ des indicateurs avancés en légère amélioration par rapport à fin septembre, 2/ une revalorisation significative du patrimoine et 3/ une guidance 2026 en ligne avec le consensus.
L'ambition d'accélérer la croissance des loyers est encourageante et reflète une confiance dans l'avenir mais elle doit être davantage explicitée selon l'analyste.
Valeurs associées
|11,6800 EUR
|Euronext Paris
|+3,91%
