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Merchants Bancorp bondit après avoir dépassé les prévisions au deuxième trimestre grâce à l'amélioration de sa notation de crédit
information fournie par Reuters 29/07/2026 à 16:52
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 juillet - ** Les actions MBIN.O de la banque régionale Merchants Bancorp ont bondi jusqu'à 16,6%, pour clôturer en hausse de 14,7% à 55,94 dollars

** Mardi en fin de journée, MBIN a annoncé un bénéfice au deuxième trimestre supérieurs aux estimations de Wall Street, grâce à la réduction des provisions pour pertes sur créances

** “Les résultats du deuxième trimestre étaient très encourageants compte tenu de l’amélioration généralisée de la qualité des actifs. Nous sommes désormais davantage convaincus que le risque de crédit de MBIN continuera de s’atténuer à l’avenir”, ont déclaré les analystes de Piper Sandler

** Deux des trois sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation “acheter” et une la recommandation “conserver”; objectif de cours médian: 51 $ – données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action MBIN affichait une hausse de 43% depuis le début de l'année

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