Mercedes: renforce Marienfelde en tant que site d'innovation information fournie par Cercle Finance • 18/03/2025 à 17:11









(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz annonce l'accélération de la transformation de son réseau de production en renforçant le rôle de Berlin-Marienfelde comme centre d'innovation pour les technologies numériques MO360, désormais dotées d'IA et de robots humanoïdes.



Depuis 2022, le site abrite le Mercedes-Benz Digital Factory Campus (MBDFC), où sont développées et testées de nouvelles applications avant leur déploiement mondial.



L'intégration de l'IA avec le Digital Factory Chatbot Ecosystem et la MO360LLM Suite, ainsi que l'adoption des robots Apollo d'Apptronik, confirment ce statut.



Marienfelde sert également de banc d'essai pour la production hautement automatisée et pour la fabrication de moteurs électriques à flux axial, un domaine clé de l'électrification de Mercedes-Benz.





