 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 885,12
+0,18%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Mercedes réduit l'impact environnemental de ses VE avec un aluminium à faible teneur carbone
information fournie par Reuters 29/09/2025 à 09:44

Un logo de Mercedes-Benz est visible devant un concessionnaire Mercedes-Benz à Arnhem

Un logo de Mercedes-Benz est visible devant un concessionnaire Mercedes-Benz à Arnhem

par Nora Buli

L'aluminium fabriqué à partir de matériau issu du recyclage et d'énergie renouvelable permet à Mercedes-Benz de réduire les émissions de CO2 dans la production de sa nouvelle gamme de véhicules électriques (VE), dans le cadre d'un effort plus large de décarbonisation des opérations, ont déclaré des cadres à Reuters.

Le constructeur automobile de luxe utilise de l'aluminium à faible teneur en carbone, développé en partenariat avec le producteur norvégien de métaux Norsk Hydro, pour fabriquer son nouveau modèle électrique CLA.

Selon les dirigeants des deux entreprises, cette collaboration est un exemple de la manière dont les fabricants de produits de consommation haut de gamme peuvent payer un supplément pour les matières premières en échange d'un profil plus respectueux de l'environnement.

"L'utilisation d'un acier ou d'un aluminium à faible teneur en carbone entraîne évidemment des coûts supplémentaires", a déclaré Gunnar Guthenke, vice-président de Mercedes-Benz chargé de l'approvisionnement et de la qualité des fournisseurs.

"La durabilité et les produits souhaitables, tels que ceux que nous fabriquons, vont tout simplement de pair", a-t-il ajouté.

DEMANDE CROISSANTE DE PRODUITS À FAIBLE TENEUR EN CARBONE

Les entreprises ont refusé de fournir le détail des coûts mais ont indiqué que comparé au modèle non électrique, la nouvelle CLA était fabriquée avec 40% d'émissions de CO2 en moins.

Si la décarbonisation des chaînes de valeur peut être coûteuse, les partenariats offrent un moyen de partager le fardeau, afin qu'il ne soit pas supporté uniquement par les fabricants ou les clients, a déclaré le directeur général de Norsk Hydro, Eivind Kallevik.

Le prix élevé du métal ne dissuade pas non plus les acheteurs, même dans un marché de l'aluminium plus difficile ces dernières années, marqué par une faible croissance économique, a-t-il ajouté.

"Nous constatons une demande croissante de produits à faible teneur en carbone", a déclaré Eivind Kallevik.

Le métal fabriqué pour Mercedes à l'usine Aardal de Norsk Hydro, sur la côte norvégienne, ne génère que 3 kg d'émissions de CO2 par kilogramme d'aluminium, alors que la moyenne mondiale est de 16,7 kg, ont indiqué les entreprises.

Elle inclut un quart de déchets d'aluminium dans le mélange, ce qui réduit encore le volume de métal primaire provenant de la fonderie à forte consommation d'énergie.

Dans le passé, Mercedes a été critiquée pour une campagne publicitaire mettant en avant le développement durable, alors qu'elle faisait l'objet d'un procès intenté par un groupe de défense du climat en Allemagne au sujet de son impact sur l'environnement. Les poursuites ont été abandonnées par un tribunal allemand en 2022.

(Reportage Nora Buli, version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

Environnement

Valeurs associées

Aluminium alloy
2 509,00 USD LME 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • COMPAGNIE DE L'ODET : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    COMPAGNIE DE L'ODET : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    information fournie par TEC 29.09.2025 10:41 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

  • CoinShares
    Inflation U.S : quel impact pour les cryptos ?
    information fournie par CoinShares 29.09.2025 10:30 

    L'indice PCE « core », la mesure de l'inflation privilégiée par la Fed, a été publié vendredii 26 septembre et alors que l'indice des prix à la consommation (CPI) a affiché +0,3 % sur un mois, le PCE est ressorti plus modéré à +0,2 % sur un mois et +2,9 % sur un ... Lire la suite

  • Le laboratoire d'analyse Ziwig à Tercis-les-Bains, dans le département des Landes, le 25 mars 2024 ( AFP / GAIZKA IROZ )
    Endométriose: le pari contesté de l'Endotest, choyé par l'Etat
    information fournie par AFP 29.09.2025 10:29 

    Innovation majeure ou promesse exagérée ? L'Etat français soutient massivement la startup Ziwig et son Endotest, qui promet de "révolutionner" le diagnostic de l'endométriose. Un appui, y compris financier, qui soulève des interrogations au vu d'un intérêt médical ... Lire la suite

  • RAMSAY GENERALE : Peu de risque à moyen terme
    RAMSAY GENERALE : Peu de risque à moyen terme
    information fournie par TEC 29.09.2025 10:24 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank