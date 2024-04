Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Mercedes: l'UE autorise l'opération de Van Mossel Automotive information fournie par Cercle Finance • 19/04/2024 à 12:56









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement communautaire sur les concentrations, l'acquisition du contrôle exclusif de Mercedes-Benz CPH (Danemark) par Van Mossel Automotive International (Pays-Bas).



L'opération porte principalement sur la vente de voitures particulières, de véhicules utilitaires légers et de pièces détachées, ainsi que sur la fourniture de services de réparation de véhicules.



La Commission a conclu que l'opération notifiée ne poserait pas de problèmes de concurrence, compte tenu des positions limitées des entreprises sur le marché résultant de l'opération envisagée.





