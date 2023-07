Mercedes: hausse de 6% des ventes au 2ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 11/07/2023 à 12:10

(CercleFinance.com) - Les ventes de Mercedes-Benz Cars atteignent 515 700 unités (+6%) au 2ème trimestre et 1 019 200 unités (+5%) au premier semestre.



Les ventes ont été dopées par une demande soutenue en Allemagne (+22%) et aux Etats-Unis notamment.



Les ventes de véhicules électriques à batterie Mercedes-Benz Voitures particulières ont atteint 56 300 unités au deuxième trimestre, soit une augmentation de 2 % par rapport au trimestre correspondant de l'année précédente.



' En mettant l'accent sur la croissance durable, nous avons enregistré des ventes plus élevées dans toutes les principales régions et tous les segments, en particulier pour nos véhicules électriques et haut de gamme. La transformation de notre réseau de vente se poursuit avec l'introduction réussie du modèle de vente directe en Allemagne et en Turquie au 2e trimestre, après le Royaume-Uni. ' a déclaré Britta Seeger, membre du conseil d'administration de Mercedes-Benz Group AG, responsable du marketing et des ventes de Mercedes-Benz Cars.