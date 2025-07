Mercedes: dévoile le concept GT Track Sport information fournie par Cercle Finance • 25/07/2025 à 10:35









(Zonebourse.com) - Mercedes-AMG annonce le lancement du Concept AMG GT Track Sport, un projet de voiture de sport radicale destiné à repousser les limites de la performance sur circuit.



Développé à Affalterbach, ce concept inédit illustre l'ambition de la marque d'élargir sa gamme GT, en offrant un aperçu d'un modèle potentiellement motorisé par un V8.



Encore camouflé, le véhicule est en phase finale de mise au point avant les essais sur piste. Ce modèle, conçu pour établir de nouveaux standards et temps de référence, témoigne de l'expertise de Mercedes-AMG en matière de véhicules ultra-performants.





Valeurs associées MERCEDES-BENZ GROUP 55,260 EUR XETRA +2,18%