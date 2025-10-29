Mercedes dépasse les estimations de marges automobiles grâce aux ventes de modèles haut de gamme

Les ventes de modèles haut de gamme ont augmenté de 10 % au troisième trimestre

l'"hyperconcurrence" en Chine ne disparaît pas, selon le directeur général

Les actions ont augmenté de 6 %

par Rachel More et Ilona Wissenbach

Le constructeur automobile allemand Mercedes-Benz MBGn.DE a annoncé mercredi des marges plus élevées que prévu dans son activité automobile principale, l'amélioration des ventes de modèles haut de gamme ayant permis de compenser les charges exceptionnelles liées aux réductions d'emploi en cours.

Comme ses rivaux Porsche P911_p.DE et BMW BMWG.DE , Mercedes est confronté à des défis particuliers sur le marché chinois du haut de gamme et du luxe, où une guerre des prix menée par les constructeurs automobiles locaux pèse sur la demande, tandis que les droits de douane américains pèsent également.

"L'animal capable de s'adapter est celui qui survit et prospère dans l'évolution", a déclaré le directeur général Ola Kaellenius. "L'hyperconcurrence en Chine n'est pas près de disparaître. Il s'agit certainement d'une tâche qui s'étendra sur plusieurs années."

Au troisième trimestre, la rentabilité des ventes de la division automobile de Mercedes-Benz a été de 4,8 %, contre 4,7 % pour la même période de l'année dernière, dépassant ainsi l'estimation moyenne de 3,9 % obtenue dans le cadre d'un sondage de Visible Alpha.

Ce résultat a été soutenu par une augmentation de 10 % des modèles haut de gamme, y compris les marques Maybach et AMG à forte marge, tandis que le flux de trésorerie disponible était d'environ 1,4 milliard d'euros (1,6 milliard de dollars), ce qui a incité l'entreprise à reprendre son programme de rachat d'actions.

Le bénéfice d'exploitation a quant à lui chuté de 70 % en raison des charges liées aux licenciements, alors que l'entreprise met en œuvre des mesures de restructuration visant à économiser 5 milliards d'euros à l'échelle mondiale d'ici 2027.

Cela "devrait suffire" à susciter une réaction positive du marché, a déclaré un trader basé à Francfort.

Les actions de l'entreprise ont augmenté de 6 % au sommet de l'indice allemand des valeurs vedettes. Les défis de Mercedes sont répartis sur ses marchés les plus importants: droits de douane aux États-Unis, baisse des ventes sur le marché chinois très concurrentiel et objectifs européens en matière d'émissions qui ont entraîné un changement malaisé vers les véhicules électriques qui réduisent les marges (EVs).

