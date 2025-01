Mercedes-Benz: ventes mondiales en baisse de 4% en 2024 information fournie par Cercle Finance • 10/01/2025 à 14:43









(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz a annoncé vendredi que ses ventes mondiales avaient baissé de 4% en 2024, mais le sursaut de son activité sur le dernier trimestre de l'année semblait apporter un peu d'espoir aux investisseurs.



Le constructeur automobile allemand a livré 2.389.000 voitures et véhicules utilitaires l'an dernier, dans un contexte de marché jugé 'difficile'.



Signe de la fébrilité du secteur, ses ventes de véhicules électriques ont chuté de 22% à 204.600 unités.



Le groupe de Stuttgart a toutefois signé un quatrième trimestre plus favorable, puisque ses ventes totales ont augmenté de 4% pour atteindre 625.800 unités sur la période allant d'octobre à décembre.



Ses ventes sur le dernier trimestre ont été portées par la hausse de 34% de ses ventes de modèles haut de gamme, sous l'effet des gammes Mercedes-AMG, S-Class et G-Class, notamment aux Etats-Unis.



Suite à cette annonce, le titre Mercedes-Benz progressait de plus de 3% vendredi à la Bourse de Francfort, signant la plus forte hausse de l'indice DAX. L'action perd encore 12% sur les 12 mois écoulés.





Valeurs associées MERCEDES-BENZ GROUP 55,49 EUR XETRA +4,58%