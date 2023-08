Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mercedes-Benz: une première commande passée à Primobius information fournie par Cercle Finance • 22/08/2023 à 11:44









(CercleFinance.com) - Primobius a annoncé mardi avoir reçu une première commande de la part de Mercedes-Benz dans le cadre du projet de recyclage de batteries que le groupe automobile compte installer dans le sud de l'Allemagne.



Le contrat porte sur la fourniture d'une technologie de recyclage des batteries lithium-ion permettant de traiter dix tonnesde composants par jour sur le site que Mercedes prévoit de construire à Kuppenheim.



La construction de l'usine de Mercedes doit débuter dans le courant du quatrième trimestre 2023.



Primobius, une co-entreprise entre l'australien Neometals et SMS, est à l'origine d'un procédé permettant de récupérer des matières telles que le lithium, le nickel et le cobalt au sein des batteries lithium-ion usagées, qu'il réintègre ensuite dans la chaîne d'approvisionnement de la fabrication des batteries.





