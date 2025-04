Mercedes-Benz: une nouvelle limousine de luxe dévoilée information fournie par Cercle Finance • 22/04/2025 à 12:00









(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz a tenté mardi de raviver l'intérêt des consommateurs pour les véhicules électriques en dévoilant une limousine de luxe futuriste équipée d'un vaste salon immersif.



Avec la présentation officielle du 'Vision V' à l'occasion du salon de Shanghai, la marque à l'étoile dit vouloir étendre sa gamme de grands monospaces au segment le plus haut de gamme.



Le 'show-car' s'inscrit dans le cadre du lancement, prévue en 2026, de son architecture modulaire, flexible et évolutive pour vans baptisée 'Van Electric Architecture'.



Cette future gamme doit s'étendre des grands monospaces familiaux et pratiques aux limousines luxueuses ultra spacieuses, en passant par les navettes VIP exclusives.



Le 'Vision V - une élégante limousine de luxe avec chauffeur - permet de séparer via une paroi vitrée intelligente le salon 'Private Lounge', avec un verre pouvant être changé de transparent à opaque.



En ligne avec la tendance actuelle du luxe 'personnalisé', le constructeur automobile propose un habitacle constitué de cuir nappa blanc cristal, de soie blanche, d'éléments décoratifs en bois de ronce et de parois latérales encadrées par des baguettes décoratives en aluminium poli.



Le véhicule bénéficie aussi fauteuils de luxe innovants au design futuriste, d'un écran de home cinéma 4K rétractable de 65 pouces et de sept projecteurs logés dans le ciel de toit et le sol permettent de créer une expérience visuelle.





