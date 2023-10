Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mercedes Benz : subit une rare chute de -7%, teste 57,1E information fournie par Cercle Finance • 26/10/2023 à 19:11









(CercleFinance.com) - Mercedes Benz subit une rare chute de -7%, ouvre un 'gap' de rupture (c'est tout aussi rare) sous 60,76E (ex-support majeur du 22/12/2022) et teste dans la foulée 57,1E, l'ex-plancher du 3/11/2022.



Sous 57E, le prochain soutien technique 'solide' se dessine vers 50,6E, l'ex-plancher des 6 et 14 juillet puis du 11 octobre 2022.







Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% MERCEDES-BENZGR XETRA -2.82%