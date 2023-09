Mercedes-Benz: signe un accord avec Steel Dynamics information fournie par Cercle Finance • 18/09/2023 à 16:54

(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz annonce la signature d'un accord avec Steel Dynamics (SDI) pour s'approvisionner annuellement en plus de 50 000 tonnes d'acier à teneur réduite en CO₂ pour son usine de Tuscaloosa, en Alabama.



Le groupe marque ainsi une nouvelle étape vers la décarbonisation de sa chaîne d'approvisionnement mondiale en acier.



L'acier de SDI sera fabriqué à l'aide d'un four électrique à arc (FEA) et utilisera de l'électricité provenant à 100 % de sources renouvelables.



Les fours électriques à arc alimentés par de l'électricité verte permettent de réduire de plus de moitié les émissions, qui s'élèvent en moyenne à 1,0 tonne de CO₂ par tonne d'acier, par rapport à la production d'acier qui utilise des hauts-fourneaux et des fours à oxygène de base.



L'acier laminé plat de SDI, composé à 70 % ou plus de déchets recyclés, est utilisé dans tous les modèles Mercedes-Benz construits à Tuscaloosa, y compris les SUV EQS et SUV EQE.