Mercedes-Benz : rechute sous l'ex- support majeur des 52E information fournie par Cercle Finance • 23/05/2025 à 17:28









(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz (-5%) rechute sous 51,5E puis sous l'ex-support majeur des 50E (première quinzaine de juillet 2022), devenu résistance du 15 au 17 avril dernier.

La cassure n'est pas encore validée mais si tel était le cas, le constructeur repasserait probablement par la case case '46,6E', son plancher annuel du 9 avril.





Valeurs associées MERCEDES-BENZ GROUP 50,540 EUR XETRA -3,99%