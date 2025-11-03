 Aller au contenu principal
Mercedes-Benz profite d'une bonne nouvelle sur les puces chinoises et de l'avis de DZ Bank
information fournie par AOF 03/11/2025 à 11:39

(AOF) - Mercedes-Benz (+3,25%, à 58,04 euros) débute bien la semaine après avoir enchaîné deux replis consécutifs. Le titre est soutenu, comme l’ensemble du secteur automobile, par l’assouplissement des restrictions d’exportations des puces de Nexperia, et par l’avis positif de DZ Bank. La société néerlandaise Nexperia, filiale du Chinois Wingtech Technology, a été autorisée par le gouvernement de Pékin à reprendre certaines expéditions vers l’Europe de ses puces dont sont dépendants de nombreux constructeurs automobiles du Vieux-Continent.

Le 16 octobre dernier, l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA) s'était inquiétée "face au risque de perturbations majeures de la production automobile européenne si l'interruption de l'approvisionnement en puces par Nexperia n'est pas résolue immédiatement". L'ACEA prévenait que "sans ces puces, les équipementiers européens ne peuvent plus fabriquer les pièces et composants nécessaires à la production automobile, ce qui menace directement l'arrêt des chaînes d'assemblage".

L'assouplissement des restrictions d'exportations est donc un soulagement pour l'ensemble du secteur.

DZ Bank salue les comptes trimestriels

En outre, Mercedes-Benz profite de l'avis positif de DZ Bank, qui a relevé sa recommandation sur le titre du constructeur automobile allemand de Conserver à Acheter, en augmentant sa cible de cours de 50 à 64 euros. Il offre un potentiel de hausse de 13,86% par rapport à la clôture de vendredi. La banque allemande a apprécié la publication trimestrielle du groupe dévoilée en milieu de semaine dernière.

Les comptes de Mercedes-Benz se sont, sans surprise dégradés, avec notamment des revenus en baisse de 6,9%, à 32,147 milliards d'euros sur la période de juillet à septembre. Parallèlement, le bénéfice net a fondu de 30,8%, à 1,19 milliard d'euros.

DZ Bank estime que les mesures de réduction des coûts, déjà mises en œuvre, ainsi que le lancement de nouveaux modèles, auront un impact positif sur les résultats des prochains trimestres, notamment 2027. Autre motif de satisfaction pour la banque allemande : la reprise des rachats d'actions.

Mercedes-Benz prévoit de lancer son programme de rachat d'actions approuvé plus tôt cette année et couvrant une période de douze mois, pour un montant total de 2 milliards d'euros.

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

BMW
82,000 EUR XETRA +1,59%
FORVIA (EX FAURECIA)
11,9150 EUR Euronext Paris +7,25%
MERCEDES-BENZ GROUP
57,980 EUR XETRA +3,15%
RENAULT
34,7000 EUR Euronext Paris +2,97%
STELLANTIS
9,0270 EUR Euronext Paris +2,85%
VALEO
12,3650 EUR Euronext Paris +3,17%
