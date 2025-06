Mercedes-Benz: production des moteurs de CLA à Stuttgart information fournie par Cercle Finance • 30/06/2025 à 15:35









(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz annonce que son site historique de Stuttgart-Untertürkheim a lancé la production des unités d'entraînement électriques et des essieux pour le nouveau CLA, un coupé compact électrique, destiné d'abord à l'usine de Rastatt.



Cette montée en cadence complète un dispositif impliquant aussi Kuppenheim (structures et carrosseries) et Kamenz (batteries).



Une nouvelle convention d'entreprise conforte Untertürkheim comme centre stratégique pour les futurs modèles haut de gamme, consolidant son rôle de pôle de compétence pour les technologies d'entraînement.



La Halle 141 a été réaménagée pour accueillir une ligne d'assemblage de 10 000 m² et plus de 200 processus.





