Mercedes-Benz: présente le nouveau GLC Coupé information fournie par Cercle Finance • 26/09/2023 à 12:48

(CercleFinance.com) - Quelques semaines après la présentation du nouveau SUV Mercedes-AMG GLC, le groupe présente le nouveau GLC Coupé.



On a le choix entre deux variantes de modèles. Le GLC 63 SE Performance Coupé est le premier SUV coupé hybride de la marque (consommation de carburant en cycle mixte : 7,5 l/100 km, émissions de CO₂ en cycle mixte : 170 g/km, consommation électrique en cycle mixte : 12,7 kWh /100 km).



Il existe également le modèle d'entrée de gamme, le GLC 43 4MATIC Coupé (consommation de carburant en cycle mixte : 10,2-9,8 l/100 km, émissions de CO₂ en cycle mixte : 232-223 g/km).



' Les composants techniques diversifiés et de haute qualité garantissent le plus haut niveau de dynamique de conduite et de plaisir. Avec le modèle haut de gamme GLC 63 SE Performance Coupé, nous proposons désormais également notre propulsion hybride innovante dans ce segment ' a déclaré Michael Schiebe, DG de Mercedes-AMG et responsable des unités commerciales Mercedes-Benz Classe G et Mercedes-Maybach.