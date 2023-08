Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mercedes-Benz: premières stations de recharge cet automne information fournie par Cercle Finance • 29/08/2023 à 14:31









(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz a annoncé mardi qu'il prévoyait d'implanter ses premières stations de recharge à très haute puissance dans le courant de l'automne.



Ces bornes de recharge pouvant délivrer chacune jusqu'à 400 kW, destinées aux utilisateurs de ses véhicules électriques, seront opérationnelles à Atlanta (USA), Chengdu (Chine) et Mannheim (Allemagne) au cours du quatrième trimestre.



Le constructeur automobile allemand explique qu'il compte rapidement développer son réseau de points de recharge ultra-rapides pour le porter à plus de 2.000 d'ici à la fin 2024.



A terme, Mercedes vise un total de 10.000 chargeurs en Amérique du Nord, en Europe et en Chine, ainsi que sur ses principaux marchés.





