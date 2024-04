Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Mercedes-Benz: partenariat stratégique avec Siemens information fournie par Cercle Finance • 23/04/2024 à 11:42









(CercleFinance.com) - Dans le cadre d'un partenariat stratégique, Siemens et Mercedes-Benz AG ont co-créé un Digital Energy Twin (soit un jumeau numérique axé sur l'énergie) pour améliorer l'intégration des mesures d'efficacité énergétique et de durabilité dans la conception et la modernisation des usines.



Cet outil est conçu pour soutenir l'ambition de faire fonctionner tous les sites de production en propriété exclusive du constructeur automobile dans le monde avec 100 % d'énergies renouvelables d'ici 2039.



Basé sur des modèles comportementaux de bâtiments, d'équipements techniques et de production d'énergie, le Digital Energy Twin est conçu et testé dans l'usine Mercedes-Benz de Sindelfingen, en Allemagne.



Simulant un système énergétique physique, il vérifie les scénarios de planification proposés pour l'utilisation de l'énergie, fournissant des recommandations sur la manière d'optimiser les résultats souhaités, notamment l'efficacité énergétique et les économies de coûts associées, ainsi que la réduction des émissions.





