Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mercedes-Benz: parmi les 7 meilleures marques mondiales 2023 information fournie par Cercle Finance • 21/11/2023 à 15:55









(CercleFinance.com) - Mercedes‑Benz annonce avoir à nouveau renforcé sa position de leader en tant que marque automobile de luxe la plus valorisée au monde dans le classement actuel des 'Meilleures marques mondiales 2023'.



Après cinq années consécutives au huitième rang, le constructeur gagne une place pour devenir 'la septième marque la plus importante au monde'.

La nouvelle augmentation de la valeur de la marque de9% souligne la transformation constante de l'entreprise.



' La dernière augmentation de la valeur de notre marque est une réussite de premier ordre de la part de toute l'équipe Mercedes‑Benz, ce qui nous rend tous très fiers', a commenté Bettina Fetzer, vice-présidente communication et marketing Mercedes-Benz AG.



Pour rappel, depuis 1999, la société américaine de conseil en marques Interbrand recherche et analyse les marques les plus valorisées au monde. Les 100 premières sont incluses dans l'étude annuelle 'Best Global Brands'.





Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% MERCEDES-BENZGR XETRA -1.15%