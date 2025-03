Mercedes-Benz: nouveau jalon pour la conduite automatisée information fournie par Cercle Finance • 05/03/2025 à 11:00









(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz rapporte que l'Allemagne vient d'homologuer ses feux spéciaux permettant de signaler aux autres usagers de la rouge que le véhicule est actuellement piloté par un système de conduite automatisée.



Ces éclairages permettront notamment aux autorités routières et à la police de reconnaître plus facilement l'état du système et de déterminer si le conducteur est autorisé à se livrer à d'autres activités pendant la conduite.



'Je suis fier que cette exemption spéciale reconnaisse nos efforts pour promouvoir l'acceptation et la confiance dans cette technologie', a réagi Markus Schäfer, membre du conseil d'administration de Mercedes-Benz Group et directeur de la technologie, développement et achat.



L'homologation est valable dans tout le pays à des fins de test jusqu'en juillet 2028.



Le constructeur estime que cette décision conforte l'Allemagne dans son rôle de pionnier dans le domaine de la conduite automatisée, le pays ayant déjà été la première à autoriser la conduite automatisée conditionnelle (SAE-Level 3).





Valeurs associées MERCEDES-BENZ GROUP 60,42 EUR XETRA +4,51%