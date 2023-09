Mercedes-Benz: lance une nouvelle plateforme MMA à Rastatt information fournie par Cercle Finance • 22/09/2023 à 12:11

(CercleFinance.com) - L'Usine Mercedes-Benz de Rastatt est la pionnière de l'approche ' digital first ' dans le réseau de production mondial du groupe.



L'usine Mercedes-Benz de Rastatt commencera à produire sur la plateforme MMA (Mercedes Modular Architecture) à partir du milieu de la décennie.



Grâce à la rénovation en profondeur du hall de montage 4.0, l'usine a déjà posé les bases du démarrage au cours des derniers mois. ' La nouvelle ligne de production a été convertie, configurée et optimisée en quelques semaines grâce à des techniques de simulation numérique de haute précision ' indique le groupe.



' L'approche innovante a permis de réaliser un grand potentiel en termes de temps et de coûts de construction. Outre la numérisation de la production, l'accent est également mis sur la durabilité '.



' L'usine Mercedes-Benz de Rastatt fait partie intégrante du réseau de production mondial de Mercedes-Benz. Avec l'introduction de l'approche ' Digital First ', le site fait office de modèle et souligne une fois de plus son rôle important. Numérique, durable et flexible : l'équipe Rastatt est idéalement positionnée pour la prochaine génération de véhicules ' a déclaré Jörg Burzer, membre du directoire de Mercedes-Benz Group AG, responsable de la gestion de la production, de la qualité et de la chaîne d'approvisionnement.