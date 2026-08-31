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Mercedes-Benz lance un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 1 MdEUR
information fournie par Zonebourse 31/08/2026 à 09:45
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Le constructeur automobile prévoit de racheter jusqu'à 58 millions de ses propres titres entre septembre 2026 et avril 2027, avant de les annuler.

Mercedes-Benz annonce le lancement d'un programme de rachat d'actions d'un montant maximal de 1 milliard d'euros, hors frais annexes, qui débutera le 1er septembre 2026 et s'achèvera au plus tard le 6 avril 2027.

Le groupe pourra acquérir jusqu'à 58 millions d'actions en Bourse ou sur une plateforme multilatérale de négociation. Les titres rachetés seront ensuite annulés.

Le programme, approuvé par le conseil de surveillance, s'appuie sur l'autorisation accordée par l'assemblée générale du 7 mai 2025. Les opérations seront pilotées de manière indépendante par un établissement de crédit.

Mercedes-Benz prévoit par ailleurs des rachats distincts en novembre 2026 et mars 2027 dans le cadre de programmes d'actionnariat salarié.

Peu avant 10 h, le titre progressait reculait d'environ 0,2% à la Bourse de Francfort.

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