Mercedes-Benz: hausse de 9% des ventes au 2ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 07/07/2025 à 15:09









(CercleFinance.com) - Le groupe Mercedes-Benz a vendu 547 100 voitures et camionnettes (-9 %) au deuxième trimestre. Mercedes-Benz Cars a vendu 453 700 voitures (-9 %) au deuxième trimestre.



La demande des clients aux États-Unis et en Europe est restée supérieure à celle de l'année précédente. Les ventes sur les autres marchés du monde ont considérablement augmenté de 24 % au deuxième trimestre, tirées par la Turquie et les marchés d'Amérique du Sud.



La demande des clients pour Mercedes-Benz Cars, en particulier aux États-Unis et en Allemagne, est restée forte, ce qui s'est traduit par une augmentation de 26 % et 7 % des livraisons aux clients.



Mercedes-Benz Vans s'est vendu à 93 400 unités au deuxième trimestre, avec une hausse de 32 % d'une année sur l'autre pour les eVans, ce qui reflète la forte demande des clients pour des fourgons entièrement électriques.



' Dans l'ensemble, nous constatons une bonne demande des clients aux États-Unis et en Allemagne pour nos produits, y compris nos véhicules haut de gamme, malgré les tarifs qui ont eu une incidence sur nos ventes mondiales au deuxième trimestre. Le tout nouveau CLA a reçu des commentaires très positifs. Ce produit marque le début d'une nouvelle croissance des ventes de véhicules électriques avant la plus grande série de lancements de voitures chez Mercedes-Benz' a déclaré Mathias Geisen, membre du conseil d'administration de Mercedes Benz Group AG. Marketing et ventes.





Valeurs associées MERCEDES-BENZ GROUP 50,050 EUR XETRA -0,06%