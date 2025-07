Mercedes-Benz Group: vers une baisse 'significative' du C.A. en 2025 information fournie par Cercle Finance • 30/07/2025 à 10:22









(Zonebourse.com) - Mercedes-Benz a annoncé mercredi avoir revu à la baisse ses prévisions pour l'exercice 2025 afin de tenir compte du récent accord conclu entre l'Union européenne et les Etats-Unis, qui prévoit l'imposition de droits de douane à 15% sur les exportations d'automobiles à destination du marché américain.



Le groupe automobile dit désormais prévoir une baisse 'significative' de son chiffre d'affaires par rapport à 2024, assortie d'une marge de 4% à 6% pour sa division de voitures, contre 6 à 8% précédemment.



Sur le deuxième trimestre, le constructeur a vu son résultat opérationnel ajusté (Ebit) fondre de moitié, à deux milliards d'euros contre quatre milliards d'euros un an auparavant, pénalisé à la fois par les tensions commerciales mondiales et le contexte économique du moment.



Le 'free cash flow' industriel ressort cependant en hausse, à plus de 1,86 milliard d'euros contre 1,63 milliard au deuxième trimestre 2024.



Sur l'ensemble du premier semestre, la marge de Mercedes-Benz Cars ressort à 6,2% en tenant compte de l'impact des surtaxes douanières.



Ces annonces n'entraînaient qu'une faible variation au niveau du cours de Bourse (-0,9%) mercredi, ces résultats meilleurs que prévu ne constituant pas de véritable surprise suite à la récente révision à la baisse des prévisions du consensus.



'Si Mercedes-Benz devait reprendre ses rachats d'actions à un moment ou l'autre (ce qui constitue maintenant notre scénario de base maintenant qu'un accord commercial a été trouvé et au vu de la grande solidité du FCF au deuxième trimestre), cela constituerait un élément de soutien pour le titre', soulignent ce matin les analystes d'UBS













Valeurs associées MERCEDES-BENZ GROUP 52,530 EUR XETRA -1,28%