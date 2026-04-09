Mercedes-Benz Group dans le rouge après ses ventes trimestrielles
information fournie par Zonebourse 09/04/2026 à 11:57
Sur les trois premiers mois de l'année, le groupe a vendu 499 700 voitures et utilitaires, conformément à ses prévisions. Dans le détail, Mercedes-Benz Group a écoulé 419 400 voitures, soit une baisse de 6%, même si les ventes hors Chine s'affichent en progression de 5%. La croissance aux Etats-Unis et en Europe a pu compenser partiellement le repli observé dans l'Empire du Milieu.
Sur le Vieux-Continent la tendance positive du trimestre précédent s'est poursuivie avec des ventes en hausse de 7%, bien soutenue par l'Allemagne ( 9%). Les Etats-Unis ont été particulièrement dynamique avec une progression de 20%, alors qu'en Chine les ventes ont reculé, de même que dans le reste du monde (-14%) due à la Turquie et aux défis géopolitiques au Moyen-Orient. Des signes de reprise ont été vus en Argentine.
Dans le segment des voitures particulières électriques, la hausse a été solide ( 9%), avec notamment 34% en Europe, grâce au succès du nouveau CLA entièrement électrique et du GLC.
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