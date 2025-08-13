 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Mercedes-Benz dévoile Vision V sur le segment Grand Limousine
information fournie par Cercle Finance 13/08/2025 à 10:11

(Zonebourse.com) - Mercedes-Benz annonce la présentation de son concept Vision V à Pebble Beach (Californie), étape de sa tournée mondiale, illustrant la future limousine VLS du segment haut de gamme.

Ce modèle concept intègre un 'Private Lounge' avec écran cinéma escamotable de 65 pouces, son surround via 42 haut-parleurs, projection 360° et technologie Dolby Vision.

La VLS viendra compléter, dès 2026, la nouvelle architecture modulaire des monospaces, aux côtés de la VLE jusqu'à 8 places, ciblant clients privés et VIP. Cette stratégie marque l'expansion de Mercedes-Benz sur le créneau des Grand Limousines à forte marge.

