Mercedes-Benz : dévisse de -7,5% vers 49,8E information fournie par Cercle Finance • 08/05/2025 à 14:48









(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz dévisse de -7,5% vers 49,8E et retrace un petit support datant du 16 avril.

Les prochains supports se dessinent vers 46,6E (plancher du 9 avril), voir 45,6E (niveau d'ouverture du 7 avril).





Valeurs associées MERCEDES-BENZ GROUP 50,260 EUR XETRA -6,91%