Mercedes-Benz: Classe E nommée 'Best Performer' en sécurité information fournie par Cercle Finance • 22/01/2025 à 11:33









(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz annonce que la Classe E a été désignée 'Best Performer' 2024 par Euro NCAP, établissant une nouvelle référence en matière de sécurité.



Cette distinction repose sur des performances élevées dans quatre domaines : protection des adultes, des enfants, des usagers vulnérables et technologies d'assistance.



' Mercedes-Benz est synonyme de sécurité. Nous fixons les standards en tant que pionniers dans ce domaine', indique Markus Schäfer, directeur de la technologie et membre du directoire.



Selon le constructeur, cette reconnaissance indépendante illustre 'l'excellence des systèmes d'assistance et de sécurité développés par la marque'.





