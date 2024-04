Mercedes-Benz: chute du bénéfice net de 24,6% au 1T, plombé par la baisse des ventes de voitures

( AFP / THOMAS KIENZLE )

Le constructeur allemand de voitures premium Mercedes-Benz a annoncé mardi une chute de 24,6% de son bénéfice net au premier trimestre sur un an, plombé par la baisse des ventes de ses modèles de luxe.

Le bénéfice net trimestriel du constructeur automobile a ainsi atteint 3,03 milliards d'euros, a indiqué le groupe dans un communiqué de presse.

C'est légèrement mieux que ce que prévoyait le consensus des analystes de Factset qui tablaient sur un bénéfice de 2,818 milliards d'euros.

Son chiffre d'affaires a lui aussi baissé, de 4,4%, à 35,87 milliards d'euros, à cause de la baisse des ventes.

Mercedes s'est félicité dans un communiqué des "coûts moins élevés des matières premières", du contrôle "strict des coûts" et de la "forte performance" de sa division Mercedes-Benz Vans". Toutefois, cela n'a pas permis de rattraper la baisse des ventes chez Mercedes-Benz Cars, toujours affectées par des "goulets d'étranglement au niveau des fournisseurs et par les changements de modèles dans le segment haut de gamme" qui ont entraîné la baisse des ventes des modèles les plus chers.

Les livraisons du groupe ont chuté de 6% au premier trimestre sur un an, plombées notamment par les modèles les plus luxueux et les plus rentables (-27%), et par l'électrique (-8%).

Les ventes en Chine, premier marché de Mercedes, où il réalisait encore 36% de ses ventes en 2023, ont chuté de 12%. Ces livraisons n'ont représenté que moins de 30% des ventes du groupe au premier trimestre.

Le groupe a gardé ses prévisions inchangées pour l'année 2024, visant un résultat opérationnel légèrement en dessous de l'année précédente et un objectif de rentabilité pour les voitures entre 10 et 12%.