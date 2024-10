Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Mercedes-Benz: associé au Ontario Vehicle Innovation Network information fournie par Cercle Finance • 08/10/2024 à 16:16









(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz annonce s'associer avec l'Ontario Vehicle Innovation Network (OVIN) afin de 'stimuler la création de startups et la commercialisation de l'innovation automobile en Amérique du Nord'.



Le programme OVIN Incubators se concentrera sur l'innovation dans les logiciels, l'IA, les composants de véhicules et la propulsion électrique.



Mercedes-Benz fournira son expertise aux projets prometteurs qui bénéficieront également du réseau international Mercedes-Benz STARTUP AUTOBAHN.



Parallèlement, un partenariat de recherche sera établi avec l'Université de Waterloo, axé sur l'informatique neuromorphique pour la conduite automatisée.



Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un accord de coopération signé en 2022 entre Mercedes-Benz et le gouvernement canadien, visant à renforcer la chaîne de valeur des véhicules électriques.













Valeurs associées MERCEDES-BENZ GROUP 56,44 EUR XETRA -2,13%