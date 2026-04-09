Mercedes: Baisse des ventes au 1er trimestre, "année de transition" en Chine

Le logo de Mercedes-Benz sur la façade d'un concessionnaire automobile à Moscou

Mercedes-Benz ‌a fait état jeudi d'une nouvelle baisse ​des ventes de son activité principale de ventes de voitures particulières au premier trimestre, ​le constructeur automobile allemand ayant perdu du terrain sur ​un marché chinois difficile ⁠alors qu’il procède à une refonte ‌de sa gamme dans ce pays.

Les ventes trimestrielles ont reculé de 6% ​sur un ‌an pour s'établir à 419.400 véhicules, ⁠selon un communiqué de Mercedes.

La hausse des volumes de ventes de 7% en Europe ⁠et 20% ‌aux États-Unis n'a pas suffi à ⁠compenser un plongeon de 27% en ‌Chine.

Mercedes et son concurrent sur ⁠le marché haut de gamme BMW sont ⁠confrontés à ‌une guerre des prix acharnée avec les ​marques locales en ‌Chine, le plus grand marché automobile mondial.

Le groupe a déclaré ​que 2026 serait une "année de transition" pour la marque en Chine, ⁠le recul étant en partie dû à la suppression progressive de modèles de son segment d'entrée de gamme avant le lancement de nouveautés.

(Rachel More et Amir Orusov, version française ​Augustin Turpin)