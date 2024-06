Memscap : Visioconférence actionnaires et investisseurs - Jeudi 27 juin 2024 - 16h00

MEMSCAP (Euronext Paris : MEMS), fournisseur leader de solutions de capteurs de pression de haute précision et de forte stabilité pour les marchés de l'aéronautique et du médical, utilisant la technologie des MEMS (Micro Electro Mechanical Systems), annonce ce jour un changement d'horaire pour la visioconférence Actionnaires et Investisseurs durant laquelle Marc Fiorentino, Président fondateur de EUROLAND CORPORATE interviewera Jean Michel Karam, PDG fondateur de MEMSCAP.



En raison d’un incident technique afférent à la plateforme de connexion, la visioconférence Actionnaires et Investisseurs prévue initialement ce jeudi 27 juin 2024 à 11h00 est reportée ce même jour à 16h00.



L’enregistrement vidéo de cette visioconférence sera transmis aux personnes initialement inscrites et ne pouvant pas participer à la visioconférence suite à ce changement d’horaire.



