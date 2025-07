Memscap : Un T2 pénalisé par le Médical et le FX

Publication du T2 2025

Après avoir communiqué un T1 difficile, Memscap a dévoilé hier son T2 dans une tendance à peu près similaire. Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre ressort en repli de -11,8% à 3,0 M€, en deçà de nos attentes. L’activité Aéronautique reste sur des niveaux élevés à 2,3 M€ mais peine à progresser (-3,2% y/y), et le segment Médical est de nouveau pénalisé par un client majeur. Le taux de marge brute s’améliore à 42,5% (+180 pb), mais l’EBE ajusté recule à 0,2 M€ contre 1,4 M€ un an plus tôt, soit une marge de 7,8% (vs 18,7% au T2 2024 et 16,2% au T1 2025). Le résultat net, affecté notamment par des effets de change défavorables, ressort à 0,1 M€, contre 1,0 M€ l’an passé.

Malgré un contexte sectoriel toujours instable, Memscap maintient ses ambitions de croissance rentable à moyen terme.

L’aéronautique toujours sur des niveaux élevés

Sur le second trimestre, le chiffre d’affaires de la division ressort à 2,3M€, en baisse de –3,2% sur un an. Sur le premier semestre, l’activité Aéronautique a représenté 76,9% du mix. Par ailleurs, l’activité Médicale poursuit la tendance observée au T1 et enregistre un fort repli à 0,4 M€ (contre 0,7 M€ au T2 2024), une nouvelle fois pénalisée par la mise en conformité réglementaire d’un client majeur. Le pôle Communications optiques, plus marginal, affiche une hausse de +4,3% à 0,3 M€.

Perspectives & estimations

À l’issue de cette publication, le groupe réitère sa confiance dans sa capacité à générer une croissance rentable à moyen terme. Néanmoins, les perspectives pour la seconde moitié de l’exercice 2025 s’annoncent plus contrastées. En dépit d’un carnet de commandes solide dans l’Aéronautique, la perte d’un client stratégique dans le segment Médical continuera de peser significativement sur l’évolution du chiffre d’affaires.

Recommandation

Nous réitérons notre recommandation à Achat et abaissons notre objectif de cours de 6,5€ (vs 7,4€), soit un upside de +60%.