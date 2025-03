Memscap : Un bilan toujours sain malgré les vents contraires

Publication des résultats annuels 2024

Memscap a publié hier l’intégralité de ses résultats annuels 2024. Pour rappel, le groupe avait déjà communiqué son compte de résultat, faisant état d’un chiffre d’affaires en baisse de -10,2% sur un an, à 12,7 M€. L’EBITDA ajusté ressort à 2,1 M€ (vs 3,3 M€ en 2023), soit une marge de 17,0% (-622 bps), tandis que le résultat net s’établit à 1,3 M€ (vs 2,1 M€ en 2023), soit une marge nette de 10,7%.

Cette nouvelle publication met en avant l’évolution de la trésorerie et du bilan du groupe. Malgré une baisse du FCF, qui reste toutefois positif (0,3 M€ vs 1,4 M€ en 2023), la position de trésorerie nette reste solide à 5,4 M€.

Un bilan solide

Sur l’exercice 2024, Memscap affiche une trésorerie nette de 5,4 M€ (vs 6,1 M€ en 2023). Le CFO ressort à 0,5 M€ (vs 1,7 M€ un an plus tôt), affecté par une variation défavorable du BFR, qui a freiné la génération de cash. La baisse d’activité au second semestre a conduit à une accumulation des stocks (+1,2 M€), portant leur niveau à 5,0 M€. Une normalisation est attendue en 2025 sous l’hypothèse d’un retour à la croissance. Après prise en compte des CAPEX, le FCF ressort à 0,3 M€ (vs 1,4 M€ en 2023).

Perspectives & estimations

Memscap reste confiant quant à sa capacité à atteindre les objectifs de croissance rentable de son plan stratégique 4C à horizon 2026. La récente validation technique de son programme de contrôle moteur, couplée à une visibilité des commandes en aéronautique pour 2025, laisse présager une reprise des revenus dans ce segment.

Nous estimons que dans un marché où la dynamique a été affaibli par certains clients en 2024, le groupe pourrait retrouver des niveaux de croissance et de rentabilité plus importants rapidement.

Recommandation

Nous réitérons notre recommandation à Achat ainsi que notre objectif de cours de 7,4 € (upside +103%) .