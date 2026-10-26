Memscap - Résultats du 3ème trimestre 2026

RÉSULTATS DU 3ÈME TRIMESTRE ET DES 9 PREMIERS MOIS 2026
Chiffre d’affaires du 3ème trimestre en hausse de 27,1%, résultat opérationnel multiplié par 3,3
Grenoble (France) – 26 octobre 2026 – 18h30 · Données non auditées · Visioconférence le 27 octobre 2026 à 15h30 (CET)
MEMSCAP (Euronext Paris : MEMS), fournisseur leader de solutions de capteurs de pression de haute précision et de forte stabilité pour les marchés de l’aéronautique et du médical, utilisant la technologie des MEMS (Micro Electro Mechanical Systems), annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires et ses résultats consolidés non audités du troisième trimestre 2026, clos le 30 septembre 2026, et des 9 premiers mois de l’exercice.
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