MEMSCAP: Résultats 2025 : Poursuite du renforcement du bilan - Achat 6,56 € vs 6 € - Pot. +41%

Résultats 2025 + contact : Poursuite du renforcement du bilan
- CA 2025 11,2 M€ -5,3% : S1 -15,5% / S2 +8,5%
- Marge brute 41,4% + 1,7 point
- Marge d'Ebitda ajusté 13,2% -3,8 points : S1 12% -7,4 pts / S2 14,5% +0,8 point
- Marge opérationnelle 8,4% -0,9 point : S1 8,7% -3,7 points / S2 8% +2,9 points
- Marge nette 7,5% vs 10,9% : S1 5,9% -7,7 pts / S2 9,1% +2 points
-
Gearing
- avec placements financiers & dette locative -8,2% vs -2,2%
- hors placements financiers & hors dette locative -23,4% vs -21,7%
- Proposition de versement d'un dividende de 0,066 € par action
Analyse
Memscap
a démontré que malgré un environnement particulièrement dégradé pour le Médical (-61% / 12,3% du CA groupe vs 25% en 2024) son modèle de rentabilité est solide. La bascule en fablight pour les communications optiques opérée fin 2022 a structurellement modifié son profil.
Autre enseignement, étant donné un modèle économique éprouvé et la criticité de ses capteurs ce qui lui permet d'avoir un positionnement prix « haut de gamme », Memscap profite immédiatement de l'effet volume.
A titre d'illustration, au 1er semestre l'activité a reculé de 15,5% ce qui a logiquement pesé sur la rentabilité mais au second semestre la reprise de l'Aéronautique (+23,7% vs -3,5% au S1) et la forte accélération des communications optiques du fait d'un phénomène de rattrapage (S2 +59,5% vs S1 +7,5%) ont tout de suite joué favorablement sur la marge.
Au S2 grâce à l'effet volume, la marge d'Ebitda ajusté a progressé de +0,8 pt, la marge opérationnelle de +2,9 points et la marge nette de +2 points par rapport au S2 2024.
Cela démontre que les charges opérationnelles sont parfaitement maîtrisées et que, associées à un bon mix produit (marge brute 2025 de 41,4% vs 39,7% en 2024), cela permet de profiter à plein de l'effet volume.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer