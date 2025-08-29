Memscap - Résultats 1er semestre 2025

SOLIDITE DES ACTIVITES AERONAUTIQUES, MOTEUR CLE DE LA PERFORMANCE ET DE LA RENTABILITE DU GROUPE
CHIFFRE D'AFFAIRES DE 6 144 KEUR EN PROGRESSION DE 14% PAR RAPPORT AU 2ND SEMESTRE 2024
MARGE BRUTE CONSOLIDEE EN HAUSSE A 41,8%
BENEFICE OPERATIONNEL DE 534 KEUR (9% DU CHIFFRE D’AFFAIRES)
RESULTAT NET DE 363 KEUR (6% DU CHIFFRE D'AFFAIRES) DANS UN CONTEXTE GEOPOLITIQUE ET ECONOMIQUE INSTABLE
SITUATION BILANCIELLE ROBUSTE AVEC UNE TRESORERIE NETTE LARGEMENT EXCEDENTAIRE
CAP STRATEGIQUE CONFIRME AVEC L’INDUSTRIALISATION DES MODULES DE "CONTROLE MOTEUR"
PERSPECTIVES SOLIDES APPUYEES PAR UN MODELE INDUSTRIEL PERENNE ET RENTABLE
VISIOCONFERENCE INVESTISSEURS MARDI 2 SEPTEMBRE 2025 A 9H30
