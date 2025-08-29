 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Memscap - Résultats 1er semestre 2025
information fournie par Boursorama CP 29/08/2025 à 18:30

SOLIDITE DES ACTIVITES AERONAUTIQUES, MOTEUR CLE DE LA PERFORMANCE ET DE LA RENTABILITE DU GROUPE

CHIFFRE D'AFFAIRES DE 6 144 KEUR EN PROGRESSION DE 14% PAR RAPPORT AU 2ND SEMESTRE 2024

MARGE BRUTE CONSOLIDEE EN HAUSSE A 41,8%

BENEFICE OPERATIONNEL DE 534 KEUR (9% DU CHIFFRE D’AFFAIRES)

RESULTAT NET DE 363 KEUR (6% DU CHIFFRE D'AFFAIRES) DANS UN CONTEXTE GEOPOLITIQUE ET ECONOMIQUE INSTABLE

SITUATION BILANCIELLE ROBUSTE AVEC UNE TRESORERIE NETTE LARGEMENT EXCEDENTAIRE

CAP STRATEGIQUE CONFIRME AVEC L’INDUSTRIALISATION DES MODULES DE "CONTROLE MOTEUR"

PERSPECTIVES SOLIDES APPUYEES PAR UN MODELE INDUSTRIEL PERENNE ET RENTABLE

VISIOCONFERENCE INVESTISSEURS MARDI 2 SEPTEMBRE 2025 A 9H30

MEMSCAP REGPT

MEMSCAP REGPT
3,9400 EUR Euronext Paris -0,88%

