Memscap : Repli en 2024 mais des signaux positifs pour 2025

Publication des résultats annuels 2024



Memscap a annoncé hier une partie de ses résultats annuels 2024. Après une croissance significative en 2023 (+50,7 % à 14,1 M€), le chiffre d’affaires annuel s’établit en recul de -10,2% y/y, à 12,7 M€. C’est un niveau en dessous de nos attentes. Malgré cette baisse d’activité provoquée par un environnement défavorable, le groupe maintient un niveau de rentabilité toujours positif. L’EBITDA ajusté du groupe s’établit à 2,1 M€ (vs 3,3 M€ en 2023), soit une marge de 17,0% (-622 bps) et le RN à 1,3 M€ (vs 2,1 M€ en 2023), soit une marge de 10,7%.

Par ailleurs, le groupe réitère sa confiance dans l’atteinte des objectifs de croissance rentable du plan 4C à horizon 2026 (TCAM de CA de +20% entre 2022 et 2026).



Concernant l’exercice 2025, les perspectives s’annoncent plus favorables selon le management, soutenues par 1/ un carnet de commandes solide sur le segment aéronautique et 2/ la validation d’étapes clés liées au développement et l’approvisionnement de modules de pression pour le contrôle moteur.

Repli au T4 sur une base exigeante (+47,3 % en 2023)



Sur le T4, Memscap a été fortement impacté par un environnement sectoriel dégradé. Les ventes se sont élevées à 2,7 M€, en baisse importante de -30,7% y/y.

Tandis que le top 65% des ventes sur l’activité aéronautique a progressé, le reste des clients, qui ont connu un effet de surstockage, ont peiné à faire face à ces tensions, impactant directement l’activité. Le segment aéronautique affiche un retrait de -25,7% à 1,7 M€ au T4 et de -6,9 à 8,2 M€ sur l’exercice. Une baisse jugée temporaire par le management, avec un carnet de commandes robuste pour 2025 qui laisse présager une reprise de l’activité.

Perspectives & estimations

Memscap reste confiant quant à sa capacité à atteindre les objectifs de croissance rentable de son plan stratégique 4C à horizon 2026. La récente validation technique de son programme de contrôle moteur, couplée à une visibilité des commandes en aéronautique pour 2025, laisse présager une reprise des revenus dans ce segment.

Nous estimons que dans un marché où la dynamique a été affaibli par certains clients en 2024, le groupe pourrait retrouver des niveaux de croissance et de rentabilité plus importants rapidement.

Recommandation

Suite à cette publication et après mise à jour de notre modèle, nous réitérons notre recommandation à Achat, cependant, nous abaissons notre objectif de cours de 7,4 € (vs 8,5 €).