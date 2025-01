Memscap: prises de profits après le chiffre d'affaires 2024 information fournie par Cercle Finance • 28/01/2025 à 16:51









(CercleFinance.com) - Le titre Memscap accuse l'une des plus forte baisses de la Bourse de Paris mardi, pénalisé par des prises de bénéfices après avoir bondi en fin d'année dernière grâce au lancement d'un plan de rachats d'actions.



A 16h20, le fabricant de capteurs de pression de haute précision pour l'aéronautique et le médical lâche plus de 9%, à comparer avec un un gain de 0,7% au même instant pour l'indice CAC Mid & Small.



Le spécialiste des systèmes électromécaniques miniaturisés (MEMS) a publié hier soir un chiffre d'affaires annuel 2024 en recul de 10% à 12,7 millions d'euros, après avoir signé une croissance de 51% en 2023.



Le groupe évoque un environnement sectoriel 'dégradé' dû aux tensions significatives constatées au sein des chaînes d'approvisionnement de l'industrie de l'aéronautique, le premier marché du groupe avec 65% des ventes annuelles.



Sur le quatrième trimestre, son chiffre d'affaires s'établit ainsi à 2,8 millions d'euros, contre près de quatre millions d'euros pour le quatrième trimestre 2023.



Le bénéfice opérationnel des activités poursuivies sur les trois derniers mois de l'année atteint 64.000 euros, conduisant à un bénéfice opérationnel sur l'exercice 2024 de 1,2 million d'euros contre 2,5 millions en 2023.



Malgré un environnement sectoriel temporairement dégradé, Memscap met en avant la solidité de son modèle économique, qui lui assure un niveau de rentabilité 'significatif et pérenne', souligne la société.



Dans son communiqué, Memscap déclare par ailleurs disposer d'un carnet de commandes 'solide' dans l'aéronautique en vue de l'exercice 2025.



La valeur avait bondi de 73% sur le seul mois de décembre dans le sillage de l'annonce de la mise en place d'un programme de rachats d'actions.





Valeurs associées MEMSCAP REGPT 3,89 EUR Euronext Paris -9,95%