Memscap: prises de profits après des résultats conformes

(CercleFinance.com) - Le titre Memscap accuse l'un des plus fort replis de la Bourse de Paris vendredi, pénalisé par des prises de profits après son récent envol alors que le spécialiste des capteurs de pression a dévoilé des résultats semestriels sans surprise.



A 11h15, l'action chute de 7% alors que l'indice CAC Mid & Small s'inscrit en légère progression (+0,3%). Le titre affiche encore un gain de 360% depuis le début de l'année.



Le groupe a annoncé que son bénéfice opérationnel issu des activités poursuivies s'était établi à 1,16 million d'euros sur le premier semestre, contre un résultat opérationnel à l'équilibre au titre du 1er semestre 2022.



Son bénéfice net ressort lui à 1,13 million d'euros sur le semestre, à comparer avec une perte nette de 571.000 euros sur le premier semestre 2022.



Déjà publié, le chiffre d'affaires consolidé des activités poursuivies affiche une progression de 55,6% à 4,55 millions d'euros, dopé notamment par le secteur médical.



Dans une note de réaction, les analystes d'Euroland évoquent des résultats semestriels 'conformes', tout en relevant leur objectif de cours sur le titre de 6,6 à 7,6 euros, avec une recommandation maintenue à l'achat.



Dans son communiqué, Memscap manifeste l'ambition de maintenir la tendance initiée sur le premier semestre 2023 et de confirmer son profil 'd'hyper-croissance rentable'.



Le titre - qui évolue à des plus hauts historiques - se paie 23,3 fois les résultats estimés pour 2023 contre une moyenne de 19,7 fois pour le secteur technologique français.





Valeurs associées MEMSCAP REGPT Euronext Paris -6.71%