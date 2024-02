Memscap obtient un nouveau projet d’innovation majeur financé par le Conseil Norvégien de Recherche

Grenoble (France) – 19 février 2024 – 18:30.



MEMSCAP (Euronext Paris : MEMS), fournisseur leader de solutions de capteurs de pression de haute précision et de forte stabilité pour les marchés de l’avionique et du médical, utilisant la technologie des MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) annonce aujourd'hui l'obtention d'un nouveau projet majeur d'innovation auprès du Conseil Norvégien de Recherche.



MEMSCAP continue d'accroître son avance technologique avec le programme STEGMA.



STEGMA est un nouveau projet de recherche d’une durée de 3 ans se déroulant jusqu'en 2026. Il vise le développement d'une plate-forme technologique de pointe pour l’empilement de puces de capteurs de pression. Par ce projet et en intégrant ses puces de pression dans une plus grande variété de produits médicaux, l’objectif final de MEMSCAP est d’élargir son portefeuille de produits et d’accroître la taille de ses marchés adressables. A titre d’exemple, parmi les différentes applications visées, les respirateurs pour nouveau-nés nécessitent une grande précision sur une étroite et basse plage de mesure de pression en raison du faible débit d'air expiré par les nourrissons. La technologie développée au cours de STEGMA pourrait répondre à cette nécessité.