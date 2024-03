MEMSCAP (MEMS) - RN 2023 / Prochaine étape, 2026 ! - Achat - 10,3 € vs 8,6 € - Pot. +12,7%

Secteur : Semi-Conducteurs

Marché : Euronext C

Capitalisation : 68,3 M€

Cours : 9,14 €

Objectif de cours : 10,3 € vs 8,6 €

Potentiel : +12,7%

Opinion : Achat

Résultats 2023 + Contact : Prochaine étape, 2026 !

• CA 2023 +50,7% à 14,1 M€ ;

• Marge Ebitda 23,2% vs 15,5% en 2022 / Marge opérationnelle 17,6% vs 2,5% en 2022 / Marge nette 15,2% vs 1,6% en 2022 hors Communications Optiques ;

• Liquidités disponibles 6,24 M€.

2023, qui réintègre les Communications Optiques considérées comme activités abandonnées en 2022, a démontré la capacité de création de valeur de Memscap.

La marge brute s'est améliorée de 10,2 points par rapport à la moyenne 2014-2021 (nous n'intégrons pas 2022 du fait de la sortie des Communications Optiques) pour s'établir à 42,9% vs 31,7%.

Cette forte amélioration traduit la pertinence de l'accord de sous-traitance passé aux USA pour les Communications Optiques et le positionnement à forte valeur ajouté des produits fabriqués en Norvège permettant d'avoir « un pricing power » important.



La marge opérationnelle progresse de 15,1 points pour s'établir à 17,6% vs 2,5% en 2022. Le gain est de 4,9 points au niveau opérationnel grâce à la très bonne tenue des charges opérationnelles, preuve de la maturité du groupe. Ces dernières, en intégrant les autres produits, sont inférieures de 5,1% à la moyenne constatée entre 2014 et 2021. L'effet volume joue donc à plein.



In fine, le résultat net passe de 1 M€ à 2,14 M€. Hors Communication Optiques, ayant permis de constater un résultat exceptionnel, il passe de 0,15 M€ à 2,14 M€.



Au niveau du bilan, la direction de Memscap a fait de la génération de trésorerie une priorité. Les liquidités nettes d'emprunts hors dettes locatives, qui intègrent les placements financiers comptabilisés en autres actifs financiers non courants, sont passées de 0,86 M€ en 2014 à 6,11 M€ ce qui fait un taux de croissance annuel moyen de +24,3% vs +0,8% pour le CA et de +12% pour l'Ebitda. A fin 2023 les dettes financières, hors dettes locatives de 5,58 M€, étaient de seulement 0,13 M€.

Concernant le BFR, malgré une très forte progression de son activité (+50,7%), il reste maîtrisé avec une progression de +49,1% et représente 29,7% du CA vs une moyenne sur 10 ans de 27,5%. Le principal poste ayant évolué est celui des stocks qui s'établit à 104 jours de CA vs une moyenne de 86 jours. Ceci s'explique par le dynamisme de l'activité, il faut donc disposer des stocks nécessaires pour répondre à la demande et accompagner la croissance.