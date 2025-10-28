MEMSCAP et PARKER HANNIFIN signent un accord de développement pour des applications aéronautiques fluidiques

MEMSCAP PERSONNALISERA SES CAPTEURS DE PRESSION POUR DES APPLICATIONS FLUIDIQUES HAUT DE GAMME



VISIOCONFERENCE INVESTISSEURS - MARDI 28 OCTOBRE 2025 A 18H00



Grenoble (France) - 28 octobre 2025 – 07:30

MEMSCAP (Euronext Paris : MEMS), fournisseur leader de solutions de capteurs de pression de haute précision et de grande stabilité destinés aux marchés de l’aéronautique et du médical, utilisant la technologie des MEMS (Micro Electro Mechanical Systems), annonce aujourd’hui la signature d'un contrat de développement avec Parker Hannifin Corporation (NYSE : PH), via l'une de ses divisions fluidiques.



Dans le cadre de cet accord, MEMSCAP concevra et livrera des capteurs et modules de pression personnalisés destinés à être intégrés dans les systèmes fluidiques de Parker pour des applications aéronautiques. Cette collaboration s'appuie sur l'expertise de MEMSCAP en matière de capteurs de pression de haute précision basée sur la technologie MEMS, ainsi que sur le leadership de Parker dans les systèmes aéronautiques avancés.