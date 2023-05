Memscap dévoile son nouveau site internet

UN NOUVEAU SITE INTERNET, VITRINE DU PLAN 4C, CONÇU AUTOUR D'UNE NOUVELLE CHARTE GRAPHIQUE RÉAFFIRMANT LES VALEURS ET LE POSITIONNEMENT DU GROUPE



MEMSCAP (Euronext Paris : MEMS), fournisseur leader de solutions de capteurs de pression de haute précision et de forte stabilité pour les marchés de l’aéronautique et du médical, utilisant la technologie des MEMS (Micro Electro Mechanical Systems), dévoile ce jour son nouveau site internet élaboré autour de sa nouvelle identité visuelle.



MEMSCAP s'est dotée sur ce début d'année d'une nouvelle identité visuelle réaffirmant les valeurs du Groupe :



Innovation,

Excellence technologique,

Engagement auprès de nos clients et de nos partenaires,

Développement durable et responsabilité sociale.



Cette nouvelle identité visuelle a ainsi pour objectif de renforcer la notoriété du Groupe, de consolider et de développer son positionnement sur les marchés de l'aéronautique, du médical et des communications optiques. Le logo du groupe a également été remanié pour marquer le début d'une nouvelle phase dans l'histoire de MEMSCAP.



Le nouveau site web, associé à cette nouvelle identité visuelle, a été conçu pour offrir une expérience utilisateur améliorée, avec une navigation intuitive, un design épuré et une structure de contenu claire des produits et services du Groupe.