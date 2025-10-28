Memscap : dégradation des résultats

(AOF) - Au troisième trimestre, les revenus de Memscap se sont élevés à 2,622 millions d’euros, quasi-stables (-0,15%) par rapport au troisième trimestre 2024. Parallèlement, la marge brute a diminué à 40,4% du chiffre d’affaires, contre 43,3% un an auparavant. Le résultat opérationnel a quant à lui reculé en passant de 210 000 à 151 000 euros. Enfin, le résultat net de l’ensemble consolidé n’a quasiment pas bougé à 176 000 euros.

Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires a diminué de 11,46%, la marge brute est à 41,4% des revenus, le résultat opérationnel en baisse de 38,32% et le bénéfice net de l'ensemble consolidé est passé de 1,17 million d'euros, à 539 000 euros.

Le fournisseur de solutions de capteurs de pression de haute précision et de forte stabilité, basées sur la technologie des MEMS, pour les marchés de l'aéronautique et du médical estime que l'environnement est marqué par l'attentisme et les perturbations macro-économiques. Il compte toutefois afficher une croissance rentable en s'appuyant notamment sur l'activité aéronautique qui devient le moteur clé de la performance et de la rentabilité du groupe.

